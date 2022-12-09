هذا ما خصصته الحكومة لميزانية وزارة الوظيفة العمومية

خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من ملياري أوقية قديمة لميزانية وزارة الوظيفة العمومية والعمل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عقدت اليوم الجمعة، اجتماعا لعرض ومناقشة وزارة الوظيفة العمومية والعمل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمته وزيرة الوظيفة العمومية زينب بنت أحمدناه استعرضت فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وشهدت ميزانية وزارة الوظيفة العمومية هذا العام انخفاضا طفيفا مقارنة بميزانية مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

وتبلغ ميزانية هذه الوزارة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ( 2.283.417.080) أوقية قديمة، فيما بلغت العام الماضي ( (2.504.378.650 أوقية قديمة.