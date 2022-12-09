وزارة الزراعة تحضر خطتها الجديدة وتقيم عملها المنصرم

أطلقت وزارة الزراعة الموريتانية اليوم الجمعة، ورشات عمل فنية لتحضير خطة عمل الوزارة لسنة 2023 وتقييم المرحلة المنصرمة للقطاع الزراعي في البلاد.

وقال وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف، إن قطاع الزراعة، رغم كل الصعوبات، ظل القطاع الوحيد الذي يلامس هموم وانشغالات المواطنين باعتباره قطاع سيادة البلاد، غير أن ثمة صورة نمطية تجعل تدخلاته دون المستوى المطلوب لدى المتلقي الذي يرى فيه الإهمال والتمادي في الأرقام الوهمية لسد الفراغ.

وضاف خلال افتتاح الورشات من مركز تكند الإداري بولاية ترارزة، أن تصحيح هذه الصورة يتطلب التحلي بالسلوك اللائق وتحقيق نتائج مقنعة وملموسة وتطبيق روح الزمالة والتضامن والاستغلال المعقلن للوقت.

وشدد على ضرورة وضع رؤية واضحة وبرمجة صحيحة، ومتابعة التنفيذ عن قرب والتحلي بالتسامح والنقد البناء، منبها إلى إن عمل القطاع تشاركي وشفاف.

واعتبر ولد الوقف أن هذه الورشات تهدف إلى تحديد الإخفاقات، وتفادي الوقوع فيها مستقبلا، إضافة إلى تقييم الأداء لإنارة الطريق نحو مستقبل سليم، وتحديد خطة عمل الوزارة لعام ،2023 لتشكل دليلا على الإلمام بالتوقعات مع توخي المرونة.