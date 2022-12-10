دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل في الدماغ  

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن أداء لاعبي كرة القدم السابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا أفضل من باقي المشاركين، لكن الاتجاه ينعكس مع تقدم العمر.

وعلق الطبيب مايكل غراي، الذي يقود الدراسة “عندما بلغوا 65 عامًا، بدأت الأمور في الانحدار”.

وتابع “لاعبو كرة القدم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم أسوأ أداء في مجالات كرد الفعل، والوظائف التنفيذية (التي تشمل إدارة المواقف غير الروتينية والتحكم فيها أو أداء عدة أشياء في نفس الوقت) أو تحديد المكان. ومن الواضح أن هذه علامات إنذار مبكر من تدهور صحة الدماغ”.

تتماشى هذه الدراسة الجديدة مع نتائج دراسة استقصائية أجرتها جامعة غلاسكو وجدت أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من عامة الناس بسبب مرض التنكس العصبي مثل الخرف أو باركنسون.