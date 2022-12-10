دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل في الدماغ  

كشفت دراسة انكليزية نُشرت الجمعة أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية دماغية بعد سن الـ 65 عاماً مقارنة بباقي الأفراد.
اعتمدت الدراسة التي حملت اسم “سكورز” قام بها باحثون في جامعة “إيست أنغليا” الانكليزية، على اختبارات أجريت عبر الإنترنت لتقييم الوظائف الإدراكية عن بُعد ومراقبة تدهور صحة الدماغ.
شارك حوالي 145 لاعب كرة قدم محترف، بينهم مهاجم كريستال بالاس السابق مارك برايت وثنائي نوريتش السابق الويلزي جيريمي غوس ومواطنه إيوان روبرتس.
شملت الدراسة 55 لاعبًا سابقًا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، وتمت مقارنة نتائجهم مع 27 شخصاً لا يمارسون كرة القدم في مجموعة الدراسة تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر، وكذلك بمجموعة معيارية تضم الآلاف من المشاركين الذين تم دمجهم من دراسات أخرى وخضعوا للاختبارات نفسها.