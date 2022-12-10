فرنسا: سنبقى إلى جانب كوت ديفوار في كل المجالات

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة إن بلادها ستبقى إلى جانب كوت ديفوار «في كل المجالات» بما في ذلك الأمن.

وأضافت بعد لقاء مع الرئيس الحسن واتارا «نكافح معا ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والقرصنة البحرية وعدد معين من عمليات التهريب»، مضيفة «بلدانا مستعدان لمواجهة تحديات العصر».

وفي وقت سابق، التقت الوزيرة الفرنسية نظيرتها العاجية كانديا كامارا التي نددت بــ «رغبة الإرهابيين في التوجه نحو كوت ديفوار» انطلاقا من مالي وبوركينا.

وقالت كامارا إن هناك «انعداما للأمن في كل مكان»، مضيفة أنه «في ما يتعلق بالأمن، استفدنا دائما من دعم فرنسا».

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الفرنسية اليوم السبت وزير الدفاع براهيما واتارا، شقيق الرئيس، للبحث في قضايا الدفاع الاستراتيجي.

وتضم القوات الفرنسية في كوت ديفوار زهاء 900 عنصر.

واعتبرت كولونا أن التحدي يتمثل في مواكبة كوت ديفوار على طريق النمو لضمان الازدهار، وهو أحد الشروط لمنع وقوع الشباب في أيدي الجهاديين.

وقالت «فرنسا تؤمن بإمكانات ديفوار، إنها مستعدة وراغبة في دعم تقد مها”.

