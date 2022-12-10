بعد مشاركته في القمة العربية – الصينية.. غزواني يعود إلى نواكشوط

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فجر اليوم السبت، إلى نواكشوط قادما من العاصمة السعودية الرياض بعد المشاركة في أعمال القمة العربية الصينية.

والقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الأحد خطابا خلال القمة الصينية العربية قال فيه إن الصين تمثل اليوم الشريك التجاري الأول لموريتانيا، مشيرا إلى أن التعاون الصيني الموريتاني يشمل مجالات متنوعة كالبنية التحتية، والصيد، والصحة، والتعليم، وغيرها.

وثمن الرئيس الموريتاني خلال خطابه «الدعم المنتظم» الذي تقدمه الصين لبلادنا، وفق تعبيره.

وكان ولد الغزواني قد عقد أمس الجمعة لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون و «الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وتمثل تجسيدا حيا لمبدإ الشراكة الناجحة، القائمة على أساس المصلحة المشتركة، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والثقة الراسخة»، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء جرى في «جو ودي» فيما حضره أعضاء الوفدين المرافقين.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء كان فرصة عبر فيها الطرفان عن كامل ارتياحهما لمستوى هذه العلاقات ولتطابق وجهة نظر البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية وتأكيد الأهمية الكبيرة التي يوليانها للمنتدى العربي– الصيني الذي ينعقد على مستوى القمة لأول مرة.

وخلص ذات المصدر إلى أن البلدين يتطلعان «تجسيدا لإرادة قوية لدى قائديهما، لتعزيز علاقات صداقة عمرها أكثر من نصف قرن، خدمة لشعبيهما الصديقين».