في اتصال هاتفي.. غزواني يهنئ محمد السادس على «الإنجاز التاريخي» 

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء السبت، العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة التأهل التاريخي لبلاده إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن الرئيس الموريتاني أعرب عن أحر تهانيه للعاهل المغربي وللشعب المغربي «إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم».

وحجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ماقبل النهائي من المونديال ، عقب فوزه على ونظيره البرتغالي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل هدف المنتخب المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

من جهتها ، بلغت فرنسا ،حاملة اللقب، نصف النهائي ، بفوزها المثير على إنجلترا بهدفين لواحد ، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب “البيت” بالخور.

وسجل هدفي فرنسا لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة (د 17) ، وأوليفييه جيرو (د 78) ، فيما وقع القائد هاري كاين هدف إنجلترا (د 54 من ضربة جزاء) قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضا (د 84) ، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 يوم الثلاثاء المقبل.

وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فيما توقف قطار إنجلترا في سعيها للقب ثان بعد الذي حققته على أرضها في 1966.

وهذا أول فوز لفرنسا في كأس العالم على إنجلترا ، بعد سقوطها مرتين في دور المجموعات عام 1966 بنتيحة 0-2 و1982 بنتيجة 1-3.