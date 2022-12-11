البنك الدولي يقرض موريتانيا 50 مليون دولار لدعم الزراعة

وقعت الحكومة الموريتانية مع البنك الدولي على اتفاقية تمويل مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في قطاع الزراعة في موريتانيا بقيمة خمسين مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان ممادو كان وعن الجانب الآخر الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا إزابل باناسكو سانتوس.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة.

من جانبها قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا إن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة في موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية ، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

واضافت أن البنك الدولي يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الامن الغذائي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يوفر أيضا منح مشتركة لتعزيز المقا ولات الصغيرة والمتوسطة.