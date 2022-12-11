  كرة «الحلم» تحل مكان «الرحلة» في مونديال قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الكرة الرسمية لمباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لكأس العالم قطر 2022 والتي تحمل اسم “الحلم” لتحل مكان “الرحلة”، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات المسابقة حتى الآن.

وستحمل “الحلم” نفس التكنولوجيا المستخدمة في “الرحلة”، والتي تقوم على نظام “الكرة المتصلة” الذي صممته شركة “اديداس”، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في كأس العالم هذه، إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود ح كام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمك نهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيدا من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل مما يمكن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماما .

وقال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بالفيفا “من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت “اديداس” على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم”.

وتمت مراعاة حماية البيئة في تصميم هذه الكرة إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد مما يجعل من “الحلم” أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تصنع حصريا من أحبار ومواد لاصقة مائية.

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل “الحلم” لون الكأس الأصلية لكأس العالم فضلا عن نمط العلم القطري.

من جهته، قال نيك غراغز، مدير كرة القدم في “اديداس” “تمثل كرة الحلم بصيصا من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموما على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في الأدوار النهائية للبطولة، بينما يحتدم التنافس على أعلى المراتب في الهرم الكروي العالمي”.