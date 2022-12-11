هذا ما خصصته الحكومة لميزانية الشؤون الإسلامية

خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من 8 مليارات أوقية قديمة لميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد عقدت اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي أعمر طالب، وفق ما أردت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأحد

واستعرض الوزير البنود الأساسية لميزانية وزارتها ومجالات صرفها، وفق المصدر ذاته.

وشهدت ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي زيادة أكثر من مليار أوقية قديمة، مقارنة مع ميزانية قانون المالية الأصلي لسنة 2022.