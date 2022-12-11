السنغال..8 قتلى والعديد من الجرحى في حادث سير

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادثة سير وقعت أمس السبت على الطريق السريع ايلا توبا شرق العاصمة دكار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت ذات المصادر أن “حافلة صغيرة كانت تربط بين لينغير ودكار انقلبت فجر السبت على طريق إيلا توبا السريع بالقرب من خومبول بعد اصطدامها بشاحنة”، مضيفة أن الحادث تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزير البنية التحتية والنقل البري وفك العزلة دعا السائقين بعد هذا الحادث إلى الالتزام بقانون السير والتحلي بروح المسؤولية والحذر.

ويتم سنويا تسجيل ما يقرب من 700 قتيل في السنغال بسبب حوادث السير وفقا للوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.