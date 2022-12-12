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ماكي صال يدعو إلى «تعبئة عامة» للقضاء على شلل  الأطفال في أفريقيا 

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الرئيس السنغالي ماكي صال

 دعا الرئيس السنغالي ماكي صال الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى “تعبئة عامة” من أجل “القضاء” على شلل الأطفال في أفريقيا، حيث يتراجع تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.

وأوضحت وثيقة رسمية نشرها “منتدى التلقيح والقضاء على شلل الأطفال في أفريقيا” المنعقد في مدينة ديامناديو الجديدة قرب العاصمة السنغالية داكار أنه بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يتم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال ضد شلل الأطفال، حيث أسهم هذا الوضع في انتشار المرض بالعديد من الدول الأفريقية.

ويشارك في المنتدى الذي ينظمه الرئيس السنغالي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، إضافة إلى مسؤولين وخبراء دوليين ومنظمات دولية.

وقال الرئيس السنغالي خلال المنتدى إنه “تم القضاء على فيروسات شلل الأطفال البرية، ولكن للأسف، باتت المكاسب مهددة مع تفشي أوبئة في السنوات الأخيرة (في بعض البلدان الأفريقية)، وهذا يدل على هشاشة المكاسب، والحاجة الملحة إلى تعبئة عامة للقضاء على شلل الأطفال في أفريقيا من خلال التطعيم”.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

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