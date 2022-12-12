الجزائر.. اجتماع لبحث تشييد طريق تندوف ازويرات

بدأ بالعاصمة الجزائرية، الاجتماع الأول للجنة المشتركة الموريتانية ـ الجزائرية لإنجاز الطريق الرابط بين مدينتي تندوف وازويرات، بالإضافة إلى بحث التعاون بين البلدين في مجالات الأشغال العمومية والري.

واستقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، الجزائري لخضر رخروخ، وزير التجهيز والنقل الموريتاني، الناني ولد اشروقة، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأشغال العمومية والري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الجزائرية فقد أكد رخروخ، على “الأهمية الحيوية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف و زويرات في ميدان النقل والأشغال العمومية”، معتبرا أنه “سيمكن المتعاملين الجزائريين من الولوج إلى الأسواق الافريقية، كما سيسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

من جانبه، نوه وزير التجهيز والنقل الموريتاني بما وصفها بـ”الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال المنشآت القاعدية برسم مختلف البرامج التنموية، لاسيما الطرقات السيارة والمنشآت الفنية”.

وخلال هذا اللقاء، “تطرق الطرفان إلى واقع علاقات التعاون في مجال الأشغال العمومية والري، وأكد الوزير الجزائري،” استعداد بلاده للعمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية، في مجال الأشغال العمومية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال مشاريع وتبادل الخبرات”.

وتدخل زيارة الوزير الموريتاني في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المصادق عليها من طرف الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف و زويرات، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر من العام 2021.