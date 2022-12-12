السيول تغمر مناطق واسعة من مكة المكرمة

تعرضت إمارة منطقة مكة المُكرمة لسيولٍ وأمطارٍ غزيرة في بعض المناطق،اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما علقت بعض الجهات التعليمية الدراسة بسبب السيول.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع فيديو للسيول الناتجة عن الأمطار، وذلك في منطقة الشرائع في مكة المُكرمة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.

أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن “هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: “حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”.