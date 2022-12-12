قائد أركان الجيش السنغالي يبدأ زيارة لموريتانيا
وصل قائد الأركان العامة للجيوش السنغالي، الجنرال الشيخ واد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة تدوم خمسة أيام.
واستقل الشيخ واد في المطار العسكري بالمطار العسكري بقيادة الأركان الجوية من طرف قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بله شعبان.
وكان عدد من المسؤولين العسكريين السنغاليين، قد زاروا موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، في إطار التنسيق العسكري بين البلدين، الذي يشمل التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
وشاركت وحدات من الجيش السنغالي في تمارين فلينتلوك، التي احتضنتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، و يهدف التمرين الذي تنظمه قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية في إفريقيا (آفريكوم)منذ عام 2005، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة للدول المشاركة على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة وحماية حدودها وكذلك توفير الأمن لشعوبها.
كما يرتبط البلدان بتنسيق عسكري في المناطق الحدودية، ويجري بهذا الخصوص اجتماع دوري بين المسؤولين العسكريين في تلك المناطق، يضم إلى جانب الجيش، سرايا الدرك الوطني، وتجمع الحرس الوطني، ممثلين عن الشرطة والجمارك وحماية البيئة.