قائد أركان الجيش السنغالي يبدأ زيارة لموريتانيا

وكان إلى جانب قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في استقبال الضيف السنغالي اللواء البحري محمد شيخنا الطالب مصطف قائد الأركان البحرية و عدد من قادة الفرق و المديريات بالأركان العامة للجيوش.

وكان عدد من المسؤولين العسكريين السنغاليين، قد زاروا موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، في إطار التنسيق العسكري بين البلدين، الذي يشمل التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وشاركت وحدات من الجيش السنغالي في تمارين فلينتلوك، التي احتضنتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، و يهدف التمرين الذي تنظمه قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية في إفريقيا (آفريكوم)منذ عام 2005، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة للدول المشاركة على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة وحماية حدودها وكذلك توفير الأمن لشعوبها.

كما يرتبط البلدان بتنسيق عسكري في المناطق الحدودية، ويجري بهذا الخصوص اجتماع دوري بين المسؤولين العسكريين في تلك المناطق، يضم إلى جانب الجيش، سرايا الدرك الوطني، وتجمع الحرس الوطني، ممثلين عن الشرطة والجمارك وحماية البيئة.