الرباط.. افتتاح المنتدى الإفريقي 14 للبنيات التحتية

انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات منتدى البنيات التحتية الإفريقية، بمشاركة ثلة من الشخصيات وصناع القرار من حوالي ثلاثين دولة ، وتم اختيار جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف لهذه الدورة الرابعة عشر.

وسيبحث المشاركون في ذه الدورة، التطورات الرئيسية والتأخيرات ونقاط الضعف في البنية التحتيات ، والوصول إلى تشخيص كفيل بأن يشكل دليلا للسلطات في سياساتها العامة.

وخلال هذا الملتقى، سيتدارس المشاركون مواضيع مختلفة منها التعاون في مجال المطارات ، والقدرة التنافسية وتميز الموانئ ، وتحديث وتوسيع الموانئ ، والأمن السيبراني وقطاع الموانئ وربط المناطق .

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن البنيات التحتية للنقل تعد شرطا لا غنى عنه للتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وأضاف بركة أن المغرب، من خلال سياسته للتعاون الارادية والتضامنية، والقائمة على التعاون بين بلدان جنوب جنوب، يعمل على إعادة تموقع إفريقيا على الساحة الدولية.

من جانبه سلط ألكسندر كايمبي ، المستشار الخاص للبنيات التحتية للرئيس الكونغولي ، الضوء على الإمكانات الهائلة التي توفرها بلاده من حيث تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. كما أعرب عن شكره للمنظمين على اختيار جمهورية الكونغو الديمقراطية كضيف شرف لهذه النسخة والبلد الذي سيستضيف النسخة المقبلة من المنتدى الافريقي للبنيات التحتية .