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 موريتانيا.. الحكومة تخصص 17 مليار أوقية لميزانية التعليم العالي

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي (صحراء ميديا)

خصصت الحكومة الموريتانية،17 مليارا و 355 مليونا و 154 ألف أوقية قديمة، لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد عقدت اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية  للأنباء (رسمية).

ووفق ذات المصدر فقد أوضح الوزير خلال العرض، البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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