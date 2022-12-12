 موريتانيا.. الحكومة تخصص 17 مليار أوقية لميزانية التعليم العالي

خصصت الحكومة الموريتانية،17 مليارا و 355 مليونا و 154 ألف أوقية قديمة، لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد عقدت اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ووفق ذات المصدر فقد أوضح الوزير خلال العرض، البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.