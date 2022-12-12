موريتانيا.. رصد 14 مليار أوقية لميزانية وزارة التشغيل  

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، تخصيص 14 مليارا و 235 مليونا و 991 ألف أوقية قديمة، لميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد عقدت اجتماعا لمناقشة ميزانية ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، انيانغ ممادو، أوضح خلاله البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.