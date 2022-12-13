اللجنة الوطنية توصي بجدول زمني لانتخابات 2023

صادقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مقترح جدول زمني للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لسنة 2023، مع توصية باستدعاء هيئة الناخبين يوم 28 فبراير المقبل، على أن يبدأ التصويت في الشوط الأول يوم 13 مايو المقبل.

وتقترح اللجنة الآجال الانتخابية، ولكن رئيس الجمهورية هو من يستدعي هيئة الناخبين، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.

وأجرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولات حول الموضوع في اجتماع يوم السبت الماضي، حسب ما تشير إلى ذلك وثيقة محضر المداولات التي اطلعت عليها “صحراء ميديا”.

وأوضحت اللجنة أن أمامها خيار استدعاء هيئة الناخبين يوم 6 فبراير 2023، سيؤدي إلى تزامن الحملة الانتخابية مع شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك.

وكان هذا الخيار ينص على الآجال التالية: استدعاء هيئة الناخبين يوم 6 فبراير 2023، انطلاق الحملة الانتخابية يوم 7 إبريل 2023، تنظيم الشوط الأول يوم السبت 22 إبريل 2023، تنظيم الشوط الثاني يوم السبت 6 مايو 2023.

ولكن اللجنة عدلت عن الخيار السابق، وأوصت بإعطاء الأولوية لخيار انطلاق الحملة الانتخابية بعد نهاية شهر رمضان الكريم، ووصفته بأنه “أكثر احتياطًا”.

وينص هذا الخيار على الآجال التالية: استدعاء هيئة الناخبين يوم 28 فبراير 2023، افتتاح الحملة الانتخابية يوم الجمعة 28 إبريل 2023، تنظيم الشوط الأول يوم السبت 13 مايو 2023، تنظيم الشوط الثاني يوم السبت 27 مايو 2023.

وكانت الأطراف السياسية في اتفاق مع وزارة الداخلية قد قررت تعجيل موعد الانتخابات التي كان من المفترض أن تنظم منتصف العام المقبل، ويأتي التعجيل لأسباب تتعلق بموسم الأمطار.