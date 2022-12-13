لتعزيز الشراكة.. 49 زعيما في قمة أمريكية – أفريقية بواشنطن

تنطلق الثلاثاء قمة أمريكية – أفريقية في واشنطن، بحضور 49 زعيما من جميع أنحاء القارة الأفريقية، تلقوا دعوة من الرئيس جو بايدن للعمل على تعزيز الشراكة الأمريكية والأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

وتستمر القمة لمدة 3 أيام، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، دعي لها جميع القادة الأفارقة باستثناء 4 دول يعلق الاتحاد الأفريقي عضويتها بسبب انقلابات عسكرية.

القمة الثانية من نوعها بعد قمة أوباما 2014، يشارك فيها أيضًا ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وأفاد بأن القمة المرتقبة ستستند إلى قيمنا المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتخفيف من تداعيات كورونا والأوبئة المستقبلية.

وبحسب كبير مستشاري مجلس الأمن القومي الأمريكي دانا بانكس، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية روبرت سكوت، إن القمة ستسلط الضوء على كيفية تعزيز الولايات المتحدة والدول الإفريقية لشراكاتهم.

كما تسعى القمة إلى تطوير أولويات الطرفين المشتركة و ستعكس الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق مسؤولين أمريكيين.

ووفقا لموقع نيوز أفريكا وكالة الأنباء الأمريكية – الأفريقية، يهدف التجمع في العاصمة الأمريكية إلى دفع الأولويات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا، كما سيوفر فرصة لتعزيز تركيز إدارة بايدن على التجارة والاستثمار في إفريقيا.