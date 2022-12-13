غزواني يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس كوسموس

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الاثنين، لقاء مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيور غيفا، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأمريكية – الأفريقية التي تنطلق اليوم الثلاثاء بواشنطن.

وبحسب ما أعلنت جهات رسمية فإن ولد الغزواني زار مقر صندوق النقد الدولي، حيث تباحث مع مسؤوليه حول علاقات التعاون بين الصندوق وموريتانيا.

وأضافت نفس المصادر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “أشادت خلال اللقاء بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها موريتانيا، معبرة عن استعداد الصندوق لدعم جهود بلادنا في سعيها لتحقيق التنمية”.

من جهة أخرى استقبل ولد الغزواني، بمقر إقامته في واشنطن، الرئيس التنفيذي لشركة كوسموس إنيرجي، آندي إنكليس، وهي أكبر شركة أمريكية لديها استثمارات في موريتانيا.

وحضر اللقاء وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفيرة موريتانيا في واشنطن، سيسه بنت الشيخ ولد بيده.

وتعد شركة كوسموس إنيرجي الأمريكية هي أكبر استثمار أمريكي في موريتانيا، في حقل الغاز السلحفاة الكبير – آحميم، المشترك مع السنغال، وهي التي اكتشفته قبل عدة سنوات.