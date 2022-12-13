قتيلان في حادث سير على طريق نواكشوط – روصو

لقي شخصان مصرعهما، في حادث سير اليوم الثلاثاء، على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة روصو جنوبي البلاد.

ووفق مراسل صحراء ميديا، فإن السيارة التي انقلبت عدة مرات، كانت تقل ثلاثة أشخاص؛ رجل وامرأتان، نجت إحداهما دون إصابة.

ونقلا عن شهود عيان كانوا قرب مكان وقوع الحادث، فإن سائق السيارة كان مشغولا بتصفح هاتفه أثناء القيادة.

وتظهر الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة النقل مؤخرا، أن نسبة 86% من حوادث السير في موريتانيا ترجع إلى العامل البشري، ونسبة 52 % من هذه الحوادث تعود إلى السرعة المفرطة.

وكانت موريتانيا قد حينت قبل فترة، الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2024.