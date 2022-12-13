تكريم أمريكي لولد الغزواني بجائزة “القيادة المتميزة”

منحت الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، ليل الاثنين/الثلاثاء، جائزة “القيادة المتميزة” للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تقديرا لجهوده في مجال بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وجرى التكريم في حفل أقامته الأكاديمية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، حضره أعضاء من الكونغرس الأمريكي، ومستشارين في البيت الأبيض، ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، ورؤساء وشخصيات سامية من أفريقيا.

ويأتي التكريم على هامش مشاركة ولد الغزواني في القمة الأمريكية – الأفريقية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في واشنطن، بحضور 49 رئيس دولة وحكومة أفريقية، بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشمل التكريم أيضًا الرئيس السنغالي ماكي صال والرواندي بول كاغامي، بالإضافة إلى الوزير الأول الأثيوبي آبي أحمد، كما كرمت الأكاديمية في حفل العشاء الفخم عدة شخصيات من ضمنها حائزون على جائزة نوبل في الطب والفيزياء والاقتصاد.

الأكاديمية الأمريكية للإنجاز مؤسسة غير ربحية، يوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأسست عام 1961، وتسعى إلى تسليط الضوء على أشخاص تميزوا في مجالات عملهم، ورفع تطلعات الأجيال الشابة، وربطها بالأشخاص المتميزين، وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

وتحظى الأكاديمية بسمعة واسعة في الأوساط السياسية والعلمية الأمريكية، إذ يعد عدة رؤساء أمريكيين أعضاء فيها، من أبرزهم باراك أوباما وبيل كلينتون وجيمي كارتر.

وسبق أن منحت الأكاديمية جائزة القيادة المتميزة إلى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي لورد روبيرتسون، والمدير التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس.

ويعد ولد الغزواني أول رئيس موريتاني ينال هذا التكريم من طرف الأكاديمية الأمريكية المختصة في تكريم الشخصيات المتميزة عبر العالم، في مجالات السياسات العمومية والعلوم والتكنولوجيا والرياضة.