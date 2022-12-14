المونديال.. مدرب المغرب يؤكد جاهزية لاعبيه لمواجهة فرنسا

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، أن لاعبيه على أتم الجاهزية لمواجهة فرنسا اليوم الأربعاء على ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “سنواجه أفضل منتخب في العالم وفي المونديال، ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية” مشيرا إلى أن منتخبه يعاني من العديد من الإصابات ولكنه يتعافى بسرعة، وسيم وضع أفضل تشكيلة ممكنة من اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد.

وأضاف “ما نريد تغييره هو العقلية، خاصة عقلية قارتنا، وإذا اكتفينا بالوصول إلى نصف النهائي، ونقول إننا حققنا إنجازا فهذا ليس كافيا بل سنلعب للوصول للنهائي، وقد خضنا المشوار الأصعب، وكل مرة كان أغلبهم يتكهنون بإقصائنا ونحن نسعى إلى الفوز وبلوغ النهائي وهذا حلمنا”.

وأشار إلى أن لاعبه أشرف حكيمي يتمرن مع كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، يوميا في باريس سان جيرمان ولديه فكرة دقيقة عن اللاعب، مبينا أن المنتخب الفرنسي لديه لاعبين آخرين يشكلون خطورة، فهناك غريزمان وعثمان ديمبلي.

وقال “إذا ركزنا على غريزمان أو مبابي سيكون ذلك خطأ، علينا أن نركز على كل لاعبي المنتخب، وأنا واثق من أن أشرف حكيمي سيكون جاهزا بنسبة 100 بالمائة ويتمكن من الفوز على صديقه”.