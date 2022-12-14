«يوسف الجو» مكفوف يمثل موريتانيا في مهرجان للموسيقى

تنطلق غدا الخميس، الدورة 11 من المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين، في مدينة تطوان المغربية، ويستمر إلى غاية 17 من شهر ديسمبر الجاري.

ويمثل موريتانيا في هذه الدورة، الفنان المكفوف، يوسف ولد إبراهيم الجو، الذي سيقدم إلى جانب عدد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم مشاركته في هذه الدورة من المهرجان.

ويوسف ولد إبراهيم الشهير بـ “يوسف الجو”، هو شاب موريتاني كفيف، مقدم برامج في إذاعة موريتانيا (رسمية)، وفنان يعزف على آلة الأورغ.

ويتضمن برنامج الدورة، التي دأبت على اسضافة فنانين مكفوفين من مختلف دول العالم، عدة عروض فنية، الأول منها سيحييه الفنانان عبد اللطيف الغازي وعبد الله المرس (العزف على الناي الغربي وآلة القيثارة)، و الثاني الثنائي الإسباني لولي أيوما ورينكون أدريان، والعرض الثالث يوسف إبراهيم الجو من موريتانيا.

وخلال اليوم الأخير من التظاهرة الموسيقية سيستمتع الجمهور مع عرض خاص للفنان كمال الراضي المكرم في هذه الدورة، رفقة كل من الفنانة أتاناس زفيزدوف أندرييف من تركيا، وكاتريين إليزابيت وريم البقالي من بلجيكا، قبل أن يختتم المهرجان بعرض رمزي للفنان المغربي محمد الرفاعي.

ويهدف المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين بتطوان عامة الى إبراز قدرات الموسيقيين المعنيين والتعريف بإبداعاتهم في الميدان الموسيقي على وجه التحديد، وخلق فرص للتلاقي وتبادل الخبرات والتجارب بين الموسيقيين المبدعين المكفوفين من المغرب وباقي بلدان العالم، إضافة الى المساهمة في إدماج الشخص الكفيف في محيطه العام.