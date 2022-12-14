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بايدن يشدد على أهمية إقامة “شراكة” مع إفريقيا

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمام قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن الأربعاء إلى إقامة “شراكة” كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح “النجاح” للعالم.

وحض بايدن في كلمة ألقاها على “شراكات ليس لإرساء التزام سياسي وتعزيز التبعية، بل لتحفيز النجاح المشترك والفرص”.

وأضاف “عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح”.

وتحدث بايدن عن بعض ملامح المشاريع الأميركية في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تناهز قيمتها الاجمالية 55 مليار دولار، من بينها 100 مليون دولار للطاقة النظيفة.

كما أعلن عن التزامات للقارة قدمتها شركات من بينها استثمار شركة فيزا الرائدة في مجال بطاقات الائتمان مليار دولار.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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