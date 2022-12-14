فرنسا تلتحق بالأرجنتين في الدور النهائي

تاهل المنتخب الفرنسي إلى الدور النهائي لكاس العالم لكرة القدم “قطر 2022” بعد فوزه مساء اليوم الاربعاء في ملعب البيت على نظيره المغربي بنتيجة 2-صفر في الدور نصف النهائي الثاني للبطولة التي تختتم يوم الأحد بالدوحة.

وسجل لمنتخب فرنسا كل من تيو هرننداز د5 وراندال كولو مواني د79 وفي رهان من أجل الحفاظ على لقبه سيلاقي المنتخب الفرنسي بطل العالم في الدور النهائي يوم الاحد في ملعب لوسيل منتخب الارجنتين الذي ترشح أمس للنهائي على حساب منتخب كرواتيا بفوزه 3-صفر في نصف النهائي الاول

ويلاقي منتخب المغرب الذي سجل ببلوغه نصف النهائي افضل انجاز في تاريخ العرب وافريقيا في المونديال في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث يوم السبت بملعب خليفة منتخب كرواتيا الذي انهزم في نصف النهائي صفر-3 أمام منتخب الارجنتين