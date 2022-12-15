حماية المستهلك تصادر 9 أطنان من البطاطس السامة

أعلنت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الموريتانية مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية ومعاقبة اصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وقالت حماية المستهلك إنها تمكنت خلال شهر نوفمبر المنصرم من مصادرة تسعة أطنان ومائة وخمسين كيلوغراما من البطاطس الغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني مخصصة للبذور.

وأضافت أنها صادرت أيضا أربعين خنشة (فئة 25 كلغ) من الملح الغير مشبع باليود كانت موجهة للإستهلاك وقد تم ذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية بمقاطعة الميناء.

وأشارت في حصيلتها الشهرية أن الفرق التابعة لها اتلفت كمية من الدجاج فاسدة تبلغ 960 كلغ.

وتضمنت انشطتها اكتشاف عملية تزوير لبعض انواع الجبنة وإحالة اصحابها للعدالة، ومواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة اصحابها .

وأعلنت أنها هذه الحصيلة جاءت بعد إجراء 645 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 5300 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية تم خلالها رصد 1254 من المخالفات موزعة كما يلي :

✓ 298 : عدم علانية الأسعار

✓ 502 : بدون فواتير

✓ 123 : احتكار ومضاربات في الأسعار

✓ 331 : مواد منتهية الصلاحية

✓ 468 : شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.

✓ 387 : محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.

✓ مصادرة 57 طنا من المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية.

✓ عمليات تحسيس شملت 1423 محلا تجاريا.