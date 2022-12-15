بايدن يعلن استعداد بلاده لدعم تعزيز الاستثمار بإفريقيا

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن عن استعداد بلاد لدعم الدول الإفريقية من خلال تعزيز الاستثمارات فيها، بغية خلق فرص العمل وتحسين دخل المواطنين.

جاء ذلك في افتتاح أشغال منتدى الأعمال الأمريكي – الإفريقي، المنظم في إطار الفعاليات المبرمجة خلال القمة الأمريكية – الإفريقية.

واستعرض بايدن الدعم المالي الذي ستقدمه بلاده للقارة الإفريقية سواء كان مقدما من طرف الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية أو مجموعة دول السبع.

وأشار إلى أن هذه التمويلات ستوجه أساسا لتحسين النفاذ للخدمات وحماية الدول الإفريقية من الهجمات السيبرانية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الطاقة النظيفة، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المياه النظيفة للمواطنين.

وأعلن عن مبادرة للتحول الرقمي في إفريقيا ستعمل على تعزيز ولوج المواطنين الأفارقة للأنترنت.

ونظمت خلال اليوم الثاني من القمة، عدة ورشات ركزت بالأساس على مجالات تتعلق بتجارب الشركات الإفريقية الناجحة في مجالات الرقمنة، والبنى التحتية، والطاقة، والنساء رائدات الأعمال، و تجارب شركات أمريكية كبرى في مجال الاستثمار في إفريقيا.