ولد الغزواني يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، لقاء مع رئيس مجموعة البنك الدولي دافيد مالباس، بمقر البنك في واشنطن.

وتباحث الطرفان وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) في مجالات التعاون التي تربط البنك بموريتانيا، وسبل تعزيزها.

وأشاد رئيس البنك بما وصفها «الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا» مؤكدا «استعداد البنك لتمويل المشاريع التنموية في موريتانيا خاصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية».

وقال إن الإجراءات المتعلقة بإنشاء معهد التعليم لدول الساحل الذي تعهد البنك الدولي بتمويله «تسير وفق البرنامج المحدد لها».

وأشار إلى أن هذا المعهد الذي «سيساهم في تحسين جودة التعليم في دول الساحل سيكون مقره في موريتانيا».

وكان البنك الدولي قد أعلن اكتوبر الماضي، أن قيمة محفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا انتقلت من 300 مليون دولار خلال عام 2019، إلى ما يناهز 900 مليون دولار، كما شهد مستوى تنفيذ هذه المشاريع تحسنا مضطرادا.