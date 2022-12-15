منتدى أبوظبي للسلم يشارك في القمة الأمريكية-الإفريقية

شارك الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية المقامة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقى الأمين العام على هامش أعمال هذه القمة بعدد من رؤساء وممثلي الدول الإفريقية، من بينهم رئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس غينيا بيساو عمر سيسكو امبالو سيسكو ورئيس النيجر محمد بازوم، كما التقى كذلك برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فقي.

وقال الأمين العام إن هذه الزيارة تأتي تجسيدا لرؤية دولة الإمارات «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة؛ رؤية السلام والانفتاح على العالم وزيادة الأصدقاء، من خلال قيم التسامح والتعايش والاحترام».

وأضاف أن الدعوة الأمريكية للمشاركة في هذه القمة تأتي كذلك «تثمينا لجهود الإمارات، في دعم السلام والمصالحات في كل ربوع القارة انطلاقا من رؤيتها الثابتة لأهمية التعايش والتصالح والتسامح، والتي من ثمراتها مبادرة؛ المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم أطلقه منتدى أبوظبي للسلم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية والاتحاد الإفريقي».

وأشار الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم إلى «النجاح والقبول الدولي والإفريقي الذي حظي به المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم والذي تمثل في تبني قمة الرؤساء الأفارقة في دورتها 33 في بيانها الختامي لمضامين إعلان نواكشوط».

وأشاد بن بيه بالشراكة لمنتدى أبوظبي للسلم في القارة الإفريقية، من خلال “المؤتمر الإفريقي” الذي يراد له أن يكون «منصة يلتقي من خلالها صناع القرار بالعلماء والشباب، لتوحيد الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب والعنصرية» وفق تعبيره.