مبادرة أميركية لتأمين الكهرباء لآلاف المنشآت الصحية في أفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقدم 150 مليون دولار لتزويد مستشفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالكهرباء، في مبادرة ترمي لمواجهة تحد رئيسي يعوق الرعاية الصحية في القار ة.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في بيان إن البرنامج الذي يمتد على خمس سنوات يهدف إلى توفير الكهرباء، بالإضافة للوصول إلى الإنترنت، إلى ما لا يقل عن 10 آلاف منشأة صحية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

والمبادرة التي أطلق عليها اسم «تحالف كهربة الصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية» ستمول من خلال شراكات مع القطاع الخاص وسترك ز على الطاقات المتجد دة تماشيا مع وعود الولايات المتحدة لمكافحة التغير المناخي.

وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فإن أكثر من 10 آلاف مرفق صحي عام في أفريقيا جنوب الصحراء تعاني من عدم توفر التيار الكهربائي باستمرار، وهو أيضا شرط أساسي لتوفر الإنترنت.

وفي بيانها أوضحت الوكالة أن “الملايين ممن يحتاجون لرعاية صحية أو علاج معر ضون للخطر” بسبب عدم توفر الكiرباء بانتظام للبرادات التي تحتوي على مواد طبية بحاجة لتبريد، مثل اللقاحات، أو “لعدم تو ر الإضاءة اللازمة ليلا لإجراء العمليات الجراحية الطارئة أو الولادات”.

وإذ لفت البيان إلى فرص العمل الجديدة التي ستستحدثها هذه المبادرة، نوه إلى أن المنشآت الطبية التي ستتزود بمصادر الطاقة المتجددة هذه سيكون بإمكانها أيضا أن تبيع الكهرباء الزائدة عن حاجتها.