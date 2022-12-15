المغرب يشكر الشعب الموريتاني على تشجيع «أسود الأطلس»

توجه السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار، اليوم الخميس، بــ «جزيل الشكر وعميق الامتنان» إلى كافة الشعب الموريتاني لتشجيعهم للمنتخب المغربي لكرة القدم في مباريات كأس العالم قطر 2022.

ونوه السفير بالمجهودات «الجبارة» للسلطات الموريتانية الأمنية منها والمحلية «التي تجندت وعبأت كل وسائلها لمواكبة فرحة آلاف الموريتانيين والمغاربة والجاليات العربية والأفريقية المقيمة بالديار الموريتانية، من خلال السهر على إنجاح هذا العرس الكروي بحرفية ومهنية عالية المستوى»، وفق تعبير البيان.

وقال السفير «لقد أحسسنا بالفعل، في نواكشوط وفي جميع أرجاء موريتانيا، بالتشجيع التلقائي والمساندة الحماسية لدى جميع فئات الشعب والنخب الموريتانية».

وشكر الوزير «شعراء بلد المليون شاعر على أبياتهم و “كافاتهم” التي خلدت الحدث، بالإضافة إلى الإعلاميين والمدونين الذين «أبدعوا في اختيار ونحت العبارات».

وتابع السفير « شكرا للجمهور الموريتاني الذي حج لسفارة المملكة عقب كل انتصار للمنتخب المغربي لمشاركة إخوتهم المغاربة نشوة الانتصار».