الحكومة تخصص أكثر من 8 مليارات أوقية للأمانة العامة للحكومة

خصصت الحكومة الموريتانية أكثر من 8 مليارات أوقية قديمة لميزانية وزارة الأمانة العامة للحكومة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعة الوطنية (البرلمان الموريتاني) قد عقدت اليوم الخميس اجتماعا لعرض ومناقشة ميزانية وزارة الأمانة العامة للحكومة.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه الوزير الأمين العام للحكومة مختار لام الحسيني استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وشهدت ميزانية وزارة الأمانة العامة للحكومة زيادة وصلت أكثر من ملياري أوقية قديمة مقارنة مع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022