بايدن يستقبل ولد الغزواني وحرمه في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي بايدن والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، اليوم الخميس، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسيدة الأولى مريم بنت الداه في البيت الأبيض.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب القمة الأمريكية الأفريقية التي انطلقت أول أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتستمر القمة لمدة 3 أيام، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، ودعي لها جميع القادة الأفارقة باستثناء 4 دول يعلق الاتحاد الأفريقي عضويتها بسبب انقلابات عسكرية.

وحضرها 49 زعيما من جميع أنحاء القارة الأفريقية، تلقوا دعوة من الرئيس جو بايدن للعمل على تعزيز الشراكة الأمريكية والأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

وعلى هامش التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء عدة مؤسسات دولية كمديرة صندوق النقد الدولي، و الرئيس التنفيذي لشركة كوسموس إنيرجي، ورئيس مجموعة البنك الدولي.

كما منح ولد الغزواني خلال الزيارة جائزة “القيادة المتميزة” من طرف الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، تقديرا لجهوده في مجال بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن مؤسسة تحدي الألفية اختارت موريتانيا «لبرنامج تمويل» جديد، لدعم الإصلاحات الحكومية التي من شأنها الحد من الفقر من خلال النمو الاقتصادي.

وقالت السفارة الأمريكية في موريتانيا إن هذا البرنامج يمثل التزاما كبيرا من قبل الولايات المتحدة للشعب الموريتاني وفرصة لتعزيز المسار الإيجابي للحكومة الموريتانية في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والاستثمار الاجتماعي.