غزواني: موريتانيا استطاعت تحقيق الأمن في محيط شديد الاضطراب

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، إن موريتانيا استطاعت في ظل محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب تحقيق الأمن والسلام على أرضها، والتأسيس لتنمية مستدامة شاملة.

وأضاف ولد الغزواني في خطاب خلال القمة المخصصة لمناقشة الشراكة في أجندة أعمال القارة الأفريقية لعام 2063 في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده عملت على صون حقوق الإنسان وترسيخ الحريات الفردية والجماعية.

وتابع ولد الغزواني «سنواصل، بجد وحزم، حربنا الشاملة ضد مخلفات الاسترقاق، والتمييز، والإقصاء، ومختلف أشكال الفساد، تأسيسا لحكامة رشيدة».

وأشار ولد الغزواني إلى أن موريتانيا استفادت في كافة جهودها من دعم الولايات المتحدة الأمريكية، عبر التعاون الثنائي المثمر والبناء.

وعبر ولد الغزواني في خطابه عن ارتياحه لما اعلن عنه، بالأمس، الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأهل موريتانيا للاستفادة من مبادرة Millenium Challenge Corporation.

وأشار ولد الغزواني إلى أن بلاده تعقد الآمال على آليات تمويلأخرى مثل feed the future لترقية الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس أن مؤسسة تحدي الألفية اختارت موريتانيا «لبرنامج تمويل» جديد، لدعم الإصلاحات الحكومية التي من شأنها الحد من الفقر من خلال النمو الاقتصادي.

وقالت السفارة الأمريكية في موريتانيا إن هذا البرنامج يمثل التزاما كبيرا من قبل الولايات المتحدة للشعب الموريتاني وفرصة لتعزيز المسار الإيجابي للحكومة الموريتانية في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والاستثمار الاجتماعي.