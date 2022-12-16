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موريتانيا.. هذا ما خصصته الحكومة لميزانية وزارة الثقافة

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خصصت الحكومة الموريتانية أكثر من 22 مليار أوقية قديمة لميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وشهدت ميزانية الوزارة زيادة أربع مليارات أوقية قديمة مقارنة مع ميزانيتها في مشروع قانون المالية لسنة لسنة 2022.

وكانت لجنة المالية في  الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني  قد ناقشت مساء أمس الخميس ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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