واشنطن.. غزواني يجري مباحثات مع رئيس الكونغو

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الخميس، مباحثات مع رئيس الكونغو دنيس ساسو انكيسو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد قد تطرقت المباحثات «لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وبحسب ذات المصدر فقد جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب القمة الأمريكية الأفريقية التي انطلقت الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واستمرت القمة لمدة 3 أيام، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، ودعي لها جميع القادة الأفارقة باستثناء 4 دول يعلق الاتحاد الأفريقي عضويتها بسبب انقلابات عسكرية.

وحضرها 49 زعيما من جميع أنحاء القارة الأفريقية، تلقوا دعوة من الرئيس جو بايدن للعمل على تعزيز الشراكة الأمريكية والأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.