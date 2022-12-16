واشنطن تتعهد تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا

تعهدت الولايات المتحدة مساء أمس الخميس بتخصيص 2,5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا بعدما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات نقص التغذية في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأعلن البيت الأبيض عن الالتزام الجديد بالمساعدات قبل خطاب للرئيس جو بايدن في ختام قمة حول إفريقيا ع دت في واشنطن واستمر ت ثلاثة أيام.

وكانت إدارة بايدن سلطت الضوء على دور الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن التمويل الغذائي سيوفر “مساعدات طارئة وأخرى للأمن الغذائي لنظم الغذاء الأفريقية وأسواق الإمداد المرنة على الأمدين المتوسط والطويل”.

وأضاف أن الولايات المت حدة ستطور أيضا شراكة مع الاتحاد الافريقي للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية.

ولفتت الرئاسة الأميركية في بيانها إلى أن الولايات المتحدة قد مت 11 مليار دولار مساعدات غذائية لإفريقيا هذا العام.

ومنطقة القرن الإفريقي هي الأكثر تضر را بشكل خاص بسبب شح الأمطار مواسم متتالية، حيث قالت الأمم المتحدة إن المساعدات جن بت الصومال مجاعة كاملة.