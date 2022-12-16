المغرب يساعد موريتانيا بخمسة آلاف طن من الأسمدة

سلم المغرب، اليوم الجمعة، خمسة آلاف طن من الأسمدة لموريتانيا سيستفيد منها مئات المزارعين الموريتانيين سترفع من قدراتهم الانتاجية.

وتدخل هذه المساعدة في إطار مبادرة أطلقها المغرب لمساعدة الدول الأفريقية، إذ استفادت منها حوالي 20 دولة أفريقية بينها موريتانيا ستسد النقص الحاصل في الأسمدة.

وقال وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد أحمد الوقف، إن هذا الدعم يأتي في ظل ظرف دولي يتسم بصعوبة التموين بالمدخلات الزراعية وبغلائها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تكثيف التعاون والتعاضد من أجل بلوغ السيادة الغذائية.

وأضاف الوزير أن هذه المساعدة “تنضاف لما تقوم به حكومتا البلدين من جهود لتعزيز التعاون المتميز القائم بين البلدين”، على حد تعبيره.

وخلص الوزير إلى أن ” موريتانيا تثمن ما تقوم به المملكة الشقيقة من دعم لقطاع الزراعة كتوفير الأسمدة وبذور القمح المحسنة”.