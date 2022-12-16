موريتانيا تنجز دراسة حول الاستقرار المستقبلي في فضاء 5+5

أشرفت موريتانيا، على إنجاز دراسة حول “استغلال الموارد المائية والطاقات المتجددة كاستراتيجية لتحقيق الاستقرار المستقبلي في فضاء 5+5″، ضمن أنشطة المركز الأورو – المغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية.

جاء الإعلان عن الدراسة خلال الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة ” 5 + 5 دفاع “، تحت رئاسة المملكة المغربية، بمشاركة تسعة دول وهي فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس.

وقد أبرزت هذه الدراسة، التحديات التي يتعين مواجهتها، وكذا الإمكانيات التي يجب تعبئتها من طرف الدول الأعضاء، في ما يتعلق بالموارد المائية والطاقات المتجددة.

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني المغربية، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة التعاون التي تم إنجازها برسم سنة 2022، وتسطير برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، أشاد رؤساء وفود دول أعضاء هذه المبادرة بالنتائج المسجلة برسم سنة 2022، كما عبروا عن التزامهم المستمر من أجل إنجاز الأنشطة المدرجة في برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك كقوات العمليات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وقد خلص هذا الاجتماع إلى المصادقة على برنامج عمل “مبادرة 5+5 دفاع” برسم سنة 2023 الذي سيتميز بالرفع من عدد الأنشطة المبرمجة بحوالي 20 في المائة مقارنة مع سنة 2022، مما يؤكد عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على دينامية وحيوية المبادرة.

وفي ختام هذا الاجتماع تمت المصادقة على البيان المشترك من قبل رؤساء وفود الدول الأعضاء للمبادرة، والذي تم من خلاله الإشادة بالإنجازات المسجلة تحت الرئاسة المغربية، وتولي جمهورية البرتغال الرئاسة الدورية لهذه المبادرة برسم سنة 2023 من أجل مواصلة استدامة عمل المبادرة خدمة للسلم والأمن لضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط.