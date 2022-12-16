«تحدي الألفية» تبدأ التعاون مع موريتانيا لأول مرة

التقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة في العاصمة الآمريكية واشنطن، رئيسة مؤسسة تحدي الألفية الىمريكية، آليس باترسون أولبرايت.

وقد سلمت رئيسة مؤسسة تحدي الألفية، خلال اللقاء مع ولد الغزواني وعدد من معاونيه، رسالة انطلاق برنامج التعاون بين موريتانيا، وهذه المؤسسة، وهو ما يعتبر الانطلاقة الرسمية لبداية التعاون.

ويعتبر اعتماد برنامج التعاون بين موريتانيا ومؤسسة تحدي الألفية، فرصة لاستفادتها من تدخلات هذه الهيئة التي تمول المشاريع التنموية في العديد من دول العالم.

ولم يسبق لموريتانيا أن استفادت في السابق من تحلال مؤسسة تحدي الألفية، منذ تأسيسها عام 2004.

وهي وكالة مساعدات خارجية أمريكية ثنائية أسسها الكونگرس الأمريكي عام 2004ن وتعمل بشكل مستقل، من خلال تقديم المنح للبلدان المحددة بأن لديها سياسات اقتصادية جيدة، وإمكانات للنمو الاقتصادي.

ويجب على الدولة الراغبة في الاستفادة من تدخلال هذه المؤسسة أن تحصل على تزكية من جهات خارجية في 20 مجالًا مختلفًا. يجب على الدولة المؤهلة التقدم للحصول على منحة مع وضع مشروع معين في الاعتبار.