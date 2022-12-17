قافلة لتوزيع مليون و400 ألف كتاب على مدارس موريتانيا

أطلقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي القافلة الثانية للكتب المدرسية متجهة إلى جميع أنحاء موريتانيا، ضمن عملية توزيع مليون و400 ألف كتاب لصالح التلاميذ.

و قال وزير التهذيب ابراهيم فال ولد محمد الأمين، إن هذه القافلة هي الثانية من نوعها هذه السنة لتوزيع الكتب والأدلة المدرسية على التلاميذ والمدرسين على عموم التراب الوطني، خاصة المناطق النائية من الوطن للاستفادة منها في الفصل الأول من السنة الدراسية.

وأضاف أن هذا المجهود يعتبر تعزيزا للإصلاح التربوي الذي قامت به الدولة الهادف إلى تطوير التعليم والتحسين من نوعيته والرفع من مستوى جودته للاستحابة لمتطلبات العصر ومقتضيات العولمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الكتب والأدلة المدرسية،ستساعد المدرسين والتلاميذ على الرفع من الأداء والتحصيل التربوي.

وطلب من آباء التلاميذ المحافظة على هذه الكتب وصيانتها بوصفها كنز ثمين ستتداوله الأجيال وتستفيد منه مستقبلا، داعيا السلطات الإدارية الجهوية إلى المساعدة في إيصال الكتب إلى الأماكن المستهدفة.