طلاب موريتانيا في مصر يحتفلون بذكرى الاستقلال

نظم الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين في مصر، ليل الخميس/الجمعة، أمسية احتفالية بذكرى الاستقلال الوطني الثانية والستين، تخللتها عروض ثقافية وتعريفية بالبلد.

وشملت فعاليات الحفل فقرات ثقافية تقليدية، وعرض فيلم وثائقي يروي حلقات من تاريخ استقلال البلاد.

الحفلُ المنظم في العاصمة المصرية القاهرة تم خلاله تكريم عدة شخصيات فاعلة في الحقل الطلابي، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلاب الموريتانيين من خريجي الجامعات المصرية.

الاحتفال حمل شعار “موريتانيا تجمعنا”، افتتحت فعالياته بالنشيدين الوطنيين الموريتاني والمصري، وحضره المستشار الأول بالسفارة الموريتانية ممثلا أول عن السفير، والملحق العسكري ومدير الأكاديمية البحرية.

كما حضر ممثل عن وزارة التعليم العالي المصرية، ومسؤول الدراسات الجامعية في إدارة الوافدين، إلى جانب ممثلي اتحاد الطلبة الأفارقة والاتحادات الفرعية، ورؤساء الاتحاد العام السابقين.