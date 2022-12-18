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برحلة من باريس.. موريتانيا تطلق موسمها السياحي السنوي

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق

استقبل مطار مدينة أطار، شمالي موريتانيا، أول رحلة سياحية في الموسم الجديد للعام 2022 – 2023، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما أعلنت الجهات الرسمية الموريتانية فإن الرحلة التي كانت مباشرة، على متنها 94 سائحًا من جنسيات أوروبية مختلفة.

واستقبلت الرحلة السياحية من طرف الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والسياحة عبدول مامادو باري، رفقة مسؤولين من الإدارة المحلية والسلطات الأمنية.

وتوقفت الرحلات السياحية إلى موريتانيا عام 2007، بسبب هجمات شنتها آنذاك جماعات إسلامية مسلحة، ولكن الرحلات عادت قبل سنوات إثر إعادة تصنيف المناطق السياحية الموريتانية على أنها آمنة.

ويتوجه السياح الأوروبيون إلى مدن ولاية آدرار، وخاصة أطار وشنقيط ووادان، حيث يكتشفون مرتفعات آدرار، والمواقع التاريخية، بالإضافة إلى الصحراء.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق

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