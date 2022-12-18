نواكشوط..  ندوة تناقش دور النخب في “تخليق” العمل السياسي

نظم مركز نواكشوط للدرسات القانونية والاجتماعية مساء السبت في نواكشوط ندوة علمية حول موضوع “النخب الوطنية وسؤال تخليق العمل السياسي في الانتخابات المرتقبة”

رئيس مركز نواكشوط الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، قال إن المركز يهدف من خلال هذه الطاولة المستديرة إلى فسح المجال أمام كل النخب لتقديم مقترحات جذرية تشكل أرضية صلبة ترسي دعائم “تخليق العمل السياسي”.

وأضاف أن الاتفاق السياسي الأخير بين الحكومة والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وانتماءاتها بخصوص التسيير التشاركي للانتخابات المقبلة، جعل «الآمال معلقة على النخب الوطنية لتقديم نموذج مختلف في الاستحقاقات المرتقبة».

ودعا المركز الطبقة السياسية إلى «ترشيد الخطاب السياسي بما يعنيه ذلك من الابتعاد عن التنابز والخشونات اللفظية الماسة من قداسة التنافس الشريف والابتعاد عن مظاهر شراء ذمم الناخبين، وعن استخدام المال العمومي ووسائل الدولة في التنافس الانتخابي».

وشارك في الندوة رؤساء أحزاب سياسية وأساتذة جامعيون ورؤساء مراكز للدراسات والأبحاث وباحثون وإعلاميون وناشطون في المجتمع المدني.