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في نهائي تاريخي.. الأرجنتين بطل العالم للمرة الثالثة في تاريخه

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

توج المنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الأحد، بطلا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عن طريق ركلات الترجيح ضد فرنسا، بعد مباراة تاريخية انتهت بالتعادل 3-3.

المباراة التي كاد أن يحسمها الأرجنتينيون بقيادة ميسي، بهدفين مقابل صفر، لكن المهاجم الفرنسي كليان امبابي، عاد في الدقيقتين 80-82 ليعادل النتيجة ويشعل أجواء المباراة في ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز ميسي هدفا في الدقيقة 23 لمنتخب بلاده، عن طريق ضربة جزاء، ليضيف دي ماريا هدف الأرجنتين الثاني بعد ربع ساعة من الهدف الأول.

سيطرت الكتيبة الأرجنتينية على مجريات المباراة في الشوط الأول لتخرج بشباك نظيفة، لكن المنتخب الفرنسي عاد في الشوط الثاني وعادل النتيجة.

في الأشواط الإضافية عاد ميسي ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 109، سعيا لحسم النتيجة، لكن فرنسا لم تستسلم، لتعادل النتيجة بضربة جزاء محتسبة لكليان امبابي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتفوز الأرجنتين بعد تسجيل لاعبيها لركلاتهم الأربعة وإهدار الفرنسيين لركلتين.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

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