أمير قطر: بلادنا وفت بتعهدها تنظيم كأس عالم “استثنائية”

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد أن بلاده وفت بما تعهدت به بتنظيم كأس عالم “استثنائية” في كرة القدم، معربا عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذه البطولة.

وبارك أمير قطر في بيان على تويتر لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم 2022 وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، كما تقدم بالشكر من المنتخبات المشاركة والجماهير التي شجعتها بحماس والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الأمير “ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

وأنفقت قطر أكثر من 200 مليار دولار على الملاعب والبنى التحتية الجديدة قبل استضافة أول كأس عالم تنظمها دولة عربية وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو بأنها “الأفضل” بين كل النسخ السابقة.

لكن الإمارة الخليجية واجهت منذ منحها الاستضافة انتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان ومعاملة العمال الأجانب.

واعتبرت قطر أن هذه الهجمات ما هي إلا محاولة للتشكيك بحق العالم العربي في تنظيم مثل هذه المناسبات الكبيرة.

وفي ختام المباراة النهائية التي فازت فيها الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، ألبس أمير قطر في بادرة لافتة ليونيل ميسي الذي قاد بلاده الى لقبها الثالث رداء “البشت” العربي التقليدي، قبل أن يرفع الأخير الكأس الذهبية.