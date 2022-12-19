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رئيس البرلمان الموريتاني يبدأ زيارة عمل للمغرب

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

بدأ رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، النائب الشيخ أحمد بايه، زيارة للمملكة المغربية، حيث تم استقباله من طرف رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي.

وحسب ما أفاد به موقع البرلمان الموريتاني (رسمي)، فقد وصل ولد بايه، العاصمة المغربية الرباط، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في إطار زيارة عمل لم يكشف عن مدتها.

وأضاف، أن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي في قاعة الشرف تناولت الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة ولد باية للمغرب بعد أشهر من زيارة وفد من البرلمان المغربي يقوده رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، لموريتانيا بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني).

وأجري الوفد لقاءات واجتماعات مع رئيس الجمعية الوطنية، وفريق الصداقة المغربية – الموريتانية، كما حضر جلسة علنية يعقدها البرلمان الموريتاني.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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