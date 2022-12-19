رئيس البرلمان الموريتاني يبدأ زيارة عمل للمغرب

بدأ رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، النائب الشيخ أحمد بايه، زيارة للمملكة المغربية، حيث تم استقباله من طرف رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي.

وحسب ما أفاد به موقع البرلمان الموريتاني (رسمي)، فقد وصل ولد بايه، العاصمة المغربية الرباط، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في إطار زيارة عمل لم يكشف عن مدتها.

وأضاف، أن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي في قاعة الشرف تناولت الملفات ذات الاهتمام المشترك.