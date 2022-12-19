بنصف مليار أوقية.. تدشين مشروع للكهرباء في قرى باترارزة

دشنت وزارة البترول والمعادن والطاقة، من قرية التيشطيات التابعة لمقاطعة انتيكان مشروعا لتزويد 12 قرية في مقاطعتي انتيكان واركيز بالكهرباء.

وتم تنفيذ المشروع من طرف الشركة الموريتانية للكهرباء خلال فترة 8 أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون قديمة على نفقة مزانية الدولة الموريتانية.

وشمل المشروع إنشاء خط كهربائي هوائي بجهد منخفض (400 فولت) على طول 24 كيلو مترا، و 60 وحدة إنارة عمومية.

وستمكن هذه التجهيزات من إجراء أكثر من 4000 توصيلة منزلية ببنها 2400 توصلة اجتماعية في إطار المشروع لصالح القرى المعنية الموزعة على تسع قرى في اركيز و3 قرى في انتيكان.

وقال المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” الشيخ ولد عبد الله ولد بد إن تدشين كهربة قرى في هذه المنطقة الزراعية والرعوية الهامة، سينهي عزلتها التي فاقمها الظلام خلال السنوات الماضية، حيث ظلت تفتقد لخدمة الكهرباء.