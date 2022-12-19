موريتانيا تبحث تعاونها مع مجلس وزراء الداخلية العرب

عقد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الإثنين جلسة عمل مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الذي يزور موريتانيا حاليا.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا ممثلة في قطاع الداخلية واللامركزية، والأمانة العامة للمجلس وسبل تعزيزها خدمة للعمل العربي المشترك.

ويعمل المجلس على تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة.

كما يعنى المجلس بإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة للاستعانة بالخبراء والمستشارين، لتقديم اقتراحات وتوصيات في المواضيع المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة في المجــالات الأمنية والإصلاحية.